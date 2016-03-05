Motley Fool
Motley Fool: Украина покорит мировой рынок новым самолетом
Несмотря на формальное прекращение существования, украинский авиаконцерн «Антонов» продолжает работать над новым самолетом Ан-178, который уже вызвал интерес у клиентов по всему миру, пишет The Motley Fool. Самолет, предназначенный как для гражданских, так и для военных целей, способен составить конкуренцию даже устоявшимся лидерам рынка, утверждает издание.
Российские претензии на Арктику подстегнут американскую экономику
Россия сокращает разрыв с США по количеству военных судов: лишь в этом году в ВМФ должны появиться 40 новых. Большая часть, видимо, будет направлена в Арктику, где из-за таяния льдов стали доступны гигантские запасы полезных ископаемых, пишет The Motley Fool. Скоро и американская «военка» начнет строить новые корабли в ответ, и на этом можно будет хорошо заработать, иронизирует издание.
The Motley Fool: США уберут за Россией в космосе
По данным российских исследователей, страна выбрасывает больше всего в мире космического мусора, пишет The Motley Fool. Убирать же этот «беспорядок» предстоит США: американские ВВС планируют построить «космический забор». Он будет блокировать объекты, которые представляют угрозу для спутников и МКС.