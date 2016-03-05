Motley Fool: Украина покорит мировой рынок новым самолетом Несмотря на формальное прекращение существования, украинский авиаконцерн «Антонов» продолжает работать над новым самолетом Ан-178, который уже вызвал интерес у клиентов по всему миру, пишет The Motley Fool. Самолет, предназначенный как для гражданских, так и для военных целей, способен составить конкуренцию даже устоявшимся лидерам рынка, утверждает издание. 5 марта 2016 Motley Fool

Российские претензии на Арктику подстегнут американскую экономику Россия сокращает разрыв с США по количеству военных судов: лишь в этом году в ВМФ должны появиться 40 новых. Большая часть, видимо, будет направлена в Арктику, где из-за таяния льдов стали доступны гигантские запасы полезных ископаемых, пишет The Motley Fool. Скоро и американская «военка» начнет строить новые корабли в ответ, и на этом можно будет хорошо заработать, иронизирует издание. 21 января 2014 Motley Fool