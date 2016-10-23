Mittelbayerische Zeitung: Путин неподобающе силен для слабой России Переговоры минувшей недели показывают беспомощность Запада в отношениях с Россией. «Необузданный» Владимир Путин набрал силу, не подобающую главе такого слабого государства, как Россия, пишет Mittelbayerische Zeitung. Однако все средства Кремль вложил в армию, и только в ней заключена его мощь, в то время как в избавленном от конфликтов мире он неминуемо столкнется со своим политическим провалом, уверяет немецкая газета. 23 октября 2016 Mittelbayerische Zeitung

Столтенберг: Размещение «Искандеров» – не повод пускаться в гонку вооружений Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к выстраиванию конструктивных отношений с Россией, сообщает Mittelbayerische Zeitung. Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО не планирует жестко отвечать на размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области и увеличивать свое присутствие в Восточной Европе. 11 октября 2016 Mittelbayerische Zeitung

Михаил Горбачев: «НАТО превратилось в глобального полицейского» Наследие холодной войны до сих пор не преодолено, и главную ответственность за геополитическую напряженность в мире несет Запад, пишет экс-президент СССР Михаил Горбачев в своей автобиографии «После Кремля», перевод которой на немецкий язык вышел в Германии. По словам Горбачева, Европа потеряла «собственный голос» в политике, НАТО превратилось в «глобальную полицию», а США «насаждают демократию танками и бомбами». Однако любое давление на Россию не принесет ничего, кроме вреда, убежден политик. 10 сентября 2015 Mittelbayerische Zeitung

Mittelbayerische Zeitung: Порошенко борется за «политическое выживание» Петру Порошенко в ближайшее время придется задуматься о своем «политическом выживании», пишет Mittelbayerische Zeitung. Он не только не может добиться успеха во внешней политике, потому что не в состоянии взять под контроль войну на востоке Украины, но и в значительной мере потерял поддержку избирателей внутри страны. 25 августа 2015 Mittelbayerische Zeitung