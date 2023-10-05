Немецкий экономист: отказ Германии от ископаемого топлива разрушит экономику ФРГ, но обогатит другие страны

Отказ от ископаемого топлива и переход на зелёную энергетику — политическая максимума в современной Германии, которой она не только сама следует, но и пытается навязать другим странам. Таким образом, Германия только разрушит свою экономику и приведёт страну к бедности, что станет примером для всех других стран, считает экономист и экс-президент Мюнхенского института экономических исследований Ханс-Вернер Зинн. В интервью немецкому YouTube-каналу Mission Money он подчёркивает, что другие страны уже получают выгоду от немецкой глупости, когда покупают высвободившееся ископаемое топливо, и спрос на него будет только расти.