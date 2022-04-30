Обозреватель Mises Institute: американские элиты грешат двойными стандартами — поддерживают сепаратизм по всему миру, но только не в США

В вопросах отделения американские элиты уже давно придерживаются двойных стандартов: власти США активно поддерживают сепаратистские движения за рубежом, однако внутри страны эта тема до сих пор находится под запретом, пишет старший редактор Института Мизеса Райан Макмакен. И сейчас Вашингтон поддерживает Украину, которая возникла как государство в результате сепаратизма.