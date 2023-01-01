Mindener Tageblatt: переход командования силами быстрого реагирования НАТО к Германии омрачили проблемы с оснащением

Бундсвер возглавил Объединённую оперативную группу повышенной готовности, сообщает Mindener Tageblatt. Но переход командования к Германии омрачили проблемы с оснащением немецкой армии. Из-за большого количества технических дефектов военнослужащие ФРГ так и не получили БМП Puma и вынуждены ездить на устаревших Mader. Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что это не представляет угрозы для сил быстрого реагирования.