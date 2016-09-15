MT: На совместную с Москвой операцию против ИГ в Пентагоне смотрят скептически В отличие от американских дипломатов, которые в соглашении о совместных военных операциях с Москвой в Сирии нашли повод для оптимизма, представители Вооруженных сил США смотрят на предстоящее сотрудничество с недоверием и скептицизмом, пишет Military Times. Как отметил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Харригиан, военным пока сложно понять, чем может помочь Россия в борьбе с террористами. 15 сентября 2016 Military Times

Military Times: Саудовцы отказались принимать Асада в коалицию против ИГ Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и его саудовского коллеги – часть плана Владимира Путина по урегулированию ситуации в Сирии, отмечает Military Times. Москва стремится привлечь к борьбе против исламских экстремистов силы сирийского лидера Башара Асада. Однако Саудовская Аравия выступила категорически против, сообщает издание. 11 августа 2015 Military Times

Military Times: Америка обойдется без российских ракетных двигателей ВВС США объявили конкурс на разработку ракетных двигателей нового поколения, которые избавят Америку от зависимости от российских РД-180. Как отмечает издание Military Times, в данном случае американские власти проявляют такое же рвение, как и при подготовке высадки на Луну почти полвека назад. 3 июня 2015 Military Times