Military Times
MT: На совместную с Москвой операцию против ИГ в Пентагоне смотрят скептически
В отличие от американских дипломатов, которые в соглашении о совместных военных операциях с Москвой в Сирии нашли повод для оптимизма, представители Вооруженных сил США смотрят на предстоящее сотрудничество с недоверием и скептицизмом, пишет Military Times. Как отметил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Харригиан, военным пока сложно понять, чем может помочь Россия в борьбе с террористами.
Military Times: Саудовцы отказались принимать Асада в коалицию против ИГ
Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и его саудовского коллеги – часть плана Владимира Путина по урегулированию ситуации в Сирии, отмечает Military Times. Москва стремится привлечь к борьбе против исламских экстремистов силы сирийского лидера Башара Асада. Однако Саудовская Аравия выступила категорически против, сообщает издание.
Military Times: Америка обойдется без российских ракетных двигателей
ВВС США объявили конкурс на разработку ракетных двигателей нового поколения, которые избавят Америку от зависимости от российских РД-180. Как отмечает издание Military Times, в данном случае американские власти проявляют такое же рвение, как и при подготовке высадки на Луну почти полвека назад.
Республиканцы США готовят России «GOP-стоп»
Представители Республиканской партии США (Grand Old Party, GOP) внесли на рассмотрение в Конгресс новый законопроект, запрещающий администрации президента обмениваться с Россией секретной информацией по ПРО. Эта мера, пишет Military Times, может осложнить переговоры между странами по ядерному разоружению.