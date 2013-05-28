Milano Finanza: Россия может научить Европу тонкостям рынка инноваций

За последние десятилетия Европа мало продвинулась в области инновационных и интернет-технологий, пишет Milano Finanza. По мнению корреспондента итальянского издания, европейцам стоит обратить внимание на Россию, где новые идеи взращиваются и воплощаются в жизнь, а миллионеры из области IT принимают решения «со скоростью людей из Силиконовой долины».