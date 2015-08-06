Mil21.es
Mil2.es: Война в Сирии определит судьбу мировой экономики
Экономисты предупреждают о приближении глобального финансового кризиса, предотвратить который может только война с мировым резонансом. На это звание претендует сирийский конфликт, который можно считать «мировым», ведь в нем участвуют все мировые державы. И цель России - не только борьба с терроризмом, но и участие в послевоенной раздаче трофеев, считает Mil2.es.
Mil21.es: В ЕС узнали о тайных переговорах Москвы и Вашингтона
Высокопоставленные представители Пентагона и минобороны России тайно договариваются о сотрудничестве, и результатом этих переговоров может стать налаживание отношений Москвы и НАТО в самое ближайшее время, уверяет испанский портал Mil21.es. По словам «источников в европейской разведке», Вашингтон стремится договориться с Кремлем, чтобы вместе сдерживать террористов «Исламского государства», отмечается в статье.