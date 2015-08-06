Mil2.es: Война в Сирии определит судьбу мировой экономики

Экономисты предупреждают о приближении глобального финансового кризиса, предотвратить который может только война с мировым резонансом. На это звание претендует сирийский конфликт, который можно считать «мировым», ведь в нем участвуют все мировые державы. И цель России - не только борьба с терроризмом, но и участие в послевоенной раздаче трофеев, считает Mil2.es.