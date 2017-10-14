Miami Herald
Miami Herald: своим поведением Трамп поощряет «давление диктаторов вроде Путина» на СМИ
Нападки Дональда Трампа на американские СМИ наносят огромный урон престижу США, с точки зрения морального авторитета в мире, пишет Miami Herald. Кроме того, по мнению издания, такое отношение американского президента к телеканалам придаёт легитимности «давлению на СМИ таких диктаторов, как Владимир Путин».
Miami Herald: Трамп призывает бороться с подтасовками двойным голосованием
Дональд Трамп продолжает утверждать, что президентские выборы в США будут сфальсифицированы, пишет Miami Herald. Он посоветовал своим сторонникам голосовать дважды, если они подозревают, что их голос был не учтен или был засчитан в пользу другого кандидата.
Miami Herald: Украинский кризис русскоязычные все чаще меняют на Майами
Русскоязычных иммигрантов в Майами стало в последние два года намного больше. Они приезжают сюда как из Киева, так и из России, но и те, и другие — из-за тревог, связанных с украинским кризисом, сообщает Miami Herald. Многие из опрошенных описывают появившуюся у них на родине атмосферу ненависти и тревоги.
Miami Herald: В Гуантанамо следят за заключенными, которых после выхода из тюрьмы может заинтересовать ИГ
Эксперты из американской разведки пытаются выявить потенциальных террористов среди заключенных Гуантанамо. Они опасаются, что после освобождения арестанты примкнут к «Исламскому государству».