Miami Herald: своим поведением Трамп поощряет «давление диктаторов вроде Путина» на СМИ Нападки Дональда Трампа на американские СМИ наносят огромный урон престижу США, с точки зрения морального авторитета в мире, пишет Miami Herald. Кроме того, по мнению издания, такое отношение американского президента к телеканалам придаёт легитимности «давлению на СМИ таких диктаторов, как Владимир Путин». 14 октября 2017 Miami Herald

Miami Herald: Трамп призывает бороться с подтасовками двойным голосованием Дональд Трамп продолжает утверждать, что президентские выборы в США будут сфальсифицированы, пишет Miami Herald. Он посоветовал своим сторонникам голосовать дважды, если они подозревают, что их голос был не учтен или был засчитан в пользу другого кандидата. 31 октября 2016 Miami Herald

Miami Herald: Украинский кризис русскоязычные все чаще меняют на Майами Русскоязычных иммигрантов в Майами стало в последние два года намного больше. Они приезжают сюда как из Киева, так и из России, но и те, и другие — из-за тревог, связанных с украинским кризисом, сообщает Miami Herald. Многие из опрошенных описывают появившуюся у них на родине атмосферу ненависти и тревоги. 10 июня 2016 Miami Herald