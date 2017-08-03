Mercury News: в США супруги признали вину в растлении приёмного ребёнка из России

Супружеская пара из США признала свою вину в насилии сексуального характера над 9-летним приёмным ребёнком из России, пишет The Mercury News. Как отмечает издание, супруги получили длительные тюремные сроки. Тем не менее жертва, по словам чиновника, занимавшегося делом, «сумела оправиться» и сейчас ведёт нормальную жизнь.