Medya Günlüğü: Россия сохраняет преимущество за счёт уважения к образованию

Ещё Пётр I своими радикальными реформами стимулировал прорыв в культурной жизни и заложил традиции уважения к образованию в России, пишет турецкий портал Medya Günlüğü. В советское время это тоже помогало добиваться важных результатов в самых разных отраслях. В современной России продолжается серьёзная работа в сфере повышения качества обучения, и такой подход отличается определёнными преимуществами, отмечается в статье.