Госдеп США одобряет «послание Евросоюза» в адрес Асада США приветствовали снятие европейского эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам, назвав это решение «посланием Асаду» от Запада об усилении поддержки оппозиции. И хотя страны ЕС еще не оглашали конкретных планов по поставкам оружия, Москва и Дамаск уже поспешили осудить ЕС и подтвердить реализацию сделки по С-300, сообщает Medi 1 Sat. 30 мая 2013 Medi 1 Sat

Россия призывает всех сирийцев договориться во избежание новых жертв Чтобы преодолеть кровопролитный кризис и избежать новых жертв, сирийцы должны незамедлительно приступить к диалогу, поскольку иной альтернативы не существует. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи Сергея Лаврова с представителями сирийской оппозиции, сообщает марокканский канал Medi 1 Sat. 30 ноября 2012 Medi 1 Sat

В экономике Путин отдает предпочтение Востоку Российский президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет роль локомотива мировой экономики. Кроме этого, сообщает Medi 1 Sat, во время саммита Россия смогла открыть новые перспективы для бизнеса. 11 сентября 2012 Medi 1 Sat

Мусульманам в Москве приходится молиться на улице В многоконфессиональной России наблюдается острая нехватка мечетей. Как сообщается в сюжете марокканского телеканала Medi1Sat, в российской столице, при наличии примерно 1200 церквей, есть только 4 мечети. Таким образом, мусульманам приходится совершать свои религиозные обряды прямо на улице. 27 апреля 2012 Medi 1 Sat

Тандем сыграл в обход конституции Дмитрий Медведев был прикрытием для Владимира Путина. Такой вывод прозвучал в эфире марокканского телеканала. Это стало очевидным после того, как нынешний президент выдвинул кандидатуру премьера на высший государственный пост. Таким образом, тандему удалось обойти конституцию, которая предполагает только два президентских срока. 26 сентября 2011 Medi 1 Sat

Марсианская безмятежность манит землян Участники проекта «Марс-500» совершили третий и последний тренировочный выход на условную поверхность Марса в рамках подготовки к будущему настоящему путешествию на Красную планету. 24 февраля 2011 Medi 1 Sat

Императорский Ботанический сад нуждается в помощи Знаменитый Санкт-петербургский Ботанический институт бьет тревогу. Из-за холодных и снежных зим многие оранжереи Ботанического сада института находятся в катастрофическом состоянии. Это грозит гибелью значительной части уникальной коллекции растений. 11 февраля 2011 Medi 1 Sat

Москва настаивает на равноправном партнерстве по ПРО Странам-членам НАТО удалось получить согласие России на создание системы противоракетной безопасности. Однако многие наблюдатели считают, что Москва и альянс не смогут окончательно забыть о своих разногласиях. 22 ноября 2010 Medi 1 Sat

Загрузка топлива пройдет в открытом режиме 21 августа 2010 года российские и иранские техники начнут загрузку топлива в реактор бушерской АЭС под контролем инспекторов МАГАТЭ. По словам главы «Росатома» Сергея Кириенко, это может служить примером использования Ираном атомной энергии в мирных целях. 20 августа 2010 Medi 1 Sat

Жары не выдержали даже подсолнухи Перед продолжительной засухой не устояли и плодородные почвы российского Черноземья. Крестьяне считают убытки. А власти успокаивают, что запрет на экспорт зерна позволит не допустить резкого скачка цен на мучные изделия. 19 августа 2010 Medi 1 Sat