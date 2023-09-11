Скотт Риттер: Запад не получит желаемого на Украине — им пора прекратить нарываться на ядерный конфликт

«Этот конфликт закончится не так, как хотят сторонники Украины», — заявил бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер в интервью Massachusetts Peace Action. По его словам, «нереальные и недостижимые» условия Запада провоцируют Россию на ядерный ответ. Он уверен, что конфликта можно было избежать, но США и НАТО даже не стали рассматривать возможность переговоров с Россией, что привело к печальным последствиям для них самих и для Украины.