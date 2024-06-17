Marc Friedrich

Пауль Ронцхаймер: на Украине к Зеленскому всё больше вопросов и доверие к нему падает

После первого года конфликта Владимир Зеленский мог пользоваться поддержкой в населении Украины, но теперь она сходит на нет, заявляет немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. В интервью Марку Фридриху заместитель шеф-редактора Bild перечисляет темы, которые отталкивают украинцев от Зеленского: мобилизация, ограничение свободы прессы, растущая власть Андрея Ермака, личное вмешательство Зеленского в дела военного планирования, отмена выборов.