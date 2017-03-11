Ростовчане согрели фанатов «Манчестер Юнайтед» гостеприимством и пледами

В Ростове-на-Дону иностранных болельщиков английского клуба ждал тёплый приём. В рамках акции Gentlefan им раздали уютные красные пледы, пишет журналист Mancherster United Райан Грант. По словам организаторов, так они хотели подать пример гостеприимства всем российским городам, которые в следующем году примут у себя ЧМ-2018. На следующей встрече «МЮ» и «Ростова» российским болельщикам обещают не менее радушный приём.