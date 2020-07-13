Mallorca Zeitung: сотни немецких туристов в Испании пьют и гуляют, будто никогда не слышали о пандемии

Жители Майорки шокированы поведением отдыхающих из Германии, пишет немецкая газета острова Mallorca Zeitung. В пятницу вечером сотни немцев отметили начало нового сезона на знаменитой «пивной улице». При этом они пили, гуляли и танцевали без масок и соблюдения социальной дистанции, как будто никто никогда не слышал ни о каком коронавирусе, а местная полиция предпочла не вмешиваться.