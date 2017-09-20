Maclean’s
Maclean’s: российский «пропагандистский канал» останется на канадском телевидении
Несмотря на обвинения в распространении «пропаганды», звучащие в адрес телеканала RT со стороны ряда западных стран и лидеров, канадская Комиссия по надзору в сфере радио, телевидения и телекоммуникаций не начала расследование в отношении этого СМИ, пишет Maclean’s. По данным журнала, представители комиссии говорят, что пока не собираются пересматривать своё решение о выдаче RT лицензии на вещание.
Maclean’s: новая холодная война всё время напоминает русским эмигрантам в США, откуда они родом
Из-за скандала вокруг российских связей Трампа на русских в США стали смотреть косо, всем мерещятся шпионы. Об этом рассказали журналисту Аллену Абелю опрошенные им эмигранты из России. По их словам, которые приводит Maclean’s, напрямую, конечно никто не скажет: «Убирайтесь из США!» — они ведь теперь полноправные граждане Америки. Но, если смотреть телевизор, то у многих возникает ощущение, что на них завтра начнётся облава.
Maclean’s: Канада станет следующей жертвой российской «дезинформации»
Открытая критика представителей Канады в адрес России и поддержка НАТО и ООН делает Канаду вполне логичной целью для российской «дезинформации» и хакерских атак. Так считает издание Maclean’s. Оно отмечает, что, скорее всего, попытки Москвы дестабилизировать Канаду ни к чему не приведут, тем не менее полностью игнорировать эту проблему тоже нельзя.