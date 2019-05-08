Maaseudun Tulevaisuus: половина сельских жителей в Финляндии согласна отменить санкции

Половина финнов, живущих в сельской местности и на севере Финляндии, одобряет отказ от санкций в отношении России. В то время как в городах и на юге страны идею отказаться от санкций поддерживают меньше, как показал недавний опрос, проведённый финским изданием Maaseudun Tulevaisuus. Единство Евросоюза в этом вопросе, по всей видимости, является для финнов более важным аспектом, чем помощь Украине, отмечают эксперты.