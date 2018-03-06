MM: немецкий политик призвал Запад не пугать граждан — выборы в России скоро подойдут к концу Послание Владимира Путина Федеральному собранию не стоит считать объявлением холодной войны Западу, заявил в интервью Münchner Merkur эксперт СДПГ по внешнеполитическим вопросам. Как отметил Нильс Аннен, в России идёт избирательная кампания и об этом нельзя забывать. Более того, западные политики зря вселяют неуверенность в своих граждан, поскольку выборы в Российской Федерации совсем скоро закончатся, подчеркнул депутат бундестага. 6 марта 2018 Münchner Merkur

Немецкий политик: от военного конфликта между Россией и США мир спасает только везение После распада Советского Союза положение никогда ещё не было опаснее, чем сейчас, заявил в интервью Münchner Merkur глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Нам повезло, что до сих пор не произошли столкновения между российскими и американскими кораблями и самолётами», — констатировал немецкий политик. 17 декабря 2017 Münchner Merkur

Директор по безопасности ФИФА: усилия России заслуживают похвалы Организаторы ЧМ-2018 в России прилагают «большие, заслуживающие похвалы усилия», заявил в интервью Münchner Merkur директор по безопасности ФИФА. Кубок конфедераций был испытанием, с которым Россия справилась «гораздо лучше, чем многие ожидали», подчеркнул Гельмут Шпан. 22 ноября 2017 Münchner Merkur

Münchner Merkur: у Путина всё под контролем — даже комары В отличие от ЧМ-2014 в Бразилии, соревнования по футболу в России пройдут в более благоприятных для здоровья условиях, пишет Münchner Merkur. В южноамериканской стране от комаров нет спасения, а в Сочи и Казани они практически не водятся, утверждает автор статьи Гюнтер Кляйн. «Дело в том, что у Путина всё под контролем, даже фауна», — объяснил немецкий журналист. 24 июня 2017 Münchner Merkur

MM: глава МОК оправдал свою снисходительность к России докладом Макларена События последних месяцев показали, что Международный олимпийский комитет принял правильное решение не отстранять всю сборную России от Олимпиады в Рио, заявил в интервью Münchner Merkur Томас Бах. У окончательного доклада Макларена большие проблемы с доказательной базой, и даже WADA это подтверждает, подчеркнул президент МОК. 3 марта 2017 Münchner Merkur