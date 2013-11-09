Märkische Oderzeitung
России немцы доверяют еще меньше, чем Америке
После шпионских скандалов все больше немцев не доверяет США и Великобритании, пишет Märkische Oderzeitung со ссылкой на опросы ARD-«Deutschlandtrend». Но еще меньше граждан ФРГ видит надежного партнера в России. Впрочем, есть и те, кто уверен, что сотрудничество с Россией для Германии - приоритет.
8 марта в России мало кто вспоминает о Кларе Цеткин
Немногие теперь помнят об изначальном значении 8 марта - дне борьбы за права женщин. Сегодня это любимый всеми выходной, а для магазинов - крайне прибыльная пора. Например, цены на букеты, пишет Märkische Oderzeitung, доходят до 200 тысяч рублей.