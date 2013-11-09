России немцы доверяют еще меньше, чем Америке

После шпионских скандалов все больше немцев не доверяет США и Великобритании, пишет Märkische Oderzeitung со ссылкой на опросы ARD-«Deutschlandtrend». Но еще меньше граждан ФРГ видит надежного партнера в России. Впрочем, есть и те, кто уверен, что сотрудничество с Россией для Германии - приоритет.