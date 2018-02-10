Luzerner Zeitung
Немецкий эксперт: считая путинскую Россию врагом, Запад совершает «фатальную ошибку»
Со своей огромной, «окружённой потенциальными врагами» территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов, пишет Luzerner Zeitung. Более того, Российская Федерация уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» необходимо уважать, считает немецкий эксперт Габриеле Кроне-Шмальц.
Luzerner Zeitung: «кибератаки России» вынуждают Запад вернуться к «старой доброй бумаге»
Несмотря на прогнозы о «смерти бумаги» в XXI веке, всё больше организаций и компаний возвращаются к её использованию вместо цифровых носителей, пишет Luzerner Zeitung. Поводом для этого стали «кибератаки российских хакеров», которых обвиняют, в частности, во «взломе» навигационных систем американского флота и баз данных американских штатов, добавляет издание.
Luzerner Zeitung: российская угроза для эстонского министра — не игра воображения
Эстония опасается великодержавной политики Москвы, и речь идёт не о каких-то абстрактных страхах, считает министр обороны Юри Луйка. Присоединение Крыма, конфликт на востоке Украины и война в Грузии показали, что угроза вторжения под предлогом защиты российского меньшинства — не «игра воображения», пишет швейцарская Luzerner Zeitung.