Немецкий эксперт: считая путинскую Россию врагом, Запад совершает «фатальную ошибку» Со своей огромной, «окружённой потенциальными врагами» территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов, пишет Luzerner Zeitung. Более того, Российская Федерация уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» необходимо уважать, считает немецкий эксперт Габриеле Кроне-Шмальц. 10 февраля 2018 Luzerner Zeitung

Luzerner Zeitung: «кибератаки России» вынуждают Запад вернуться к «старой доброй бумаге» Несмотря на прогнозы о «смерти бумаги» в XXI веке, всё больше организаций и компаний возвращаются к её использованию вместо цифровых носителей, пишет Luzerner Zeitung. Поводом для этого стали «кибератаки российских хакеров», которых обвиняют, в частности, во «взломе» навигационных систем американского флота и баз данных американских штатов, добавляет издание. 11 ноября 2017 Luzerner Zeitung