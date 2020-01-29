Local: «всего лишь иллюстрация борьбы с вирусом» — датская газета не стала извиняться за карикатуру на флаг Китая

Пекин потребовал публичных извинений у газеты Jyllands-Posten за «оскорбительную» карикатуру на китайский флаг, на котором вместо звёзд был изображён коронавирус, сообщает The Local (Denmark). Однако датская газета заявила, что никого не хотела оскорбить этим рисунком, который, по словам главного редактора, представляет собой всего лишь иллюстрацию борьбы Пекина с этой смертоносной болезнью.