Liverpool Echo: всё больше украинских беженцев теряют кров в Великобритании после ссор с владельцами жилья

Всё больше украинских беженцев в Великобритании становятся бездомными из-за испорченных отношений с хозяевами жилья в рамках программы «Дома для украинцев», пишет обозреватель Liverpool Echo Пит Прайс. По его словам, у некоторых украинцев возникают конфликты с хозяевами жилья на почве роста цен и различий в образе жизни. В результате беженцы остаются без крова, а хозяева не желают больше участвовать в программе помощи, констатирует автор.