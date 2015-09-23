Украинский кризис постепенно утихает, а отношения Германии и России начинают улучшаться. Однако, как пишет чешское издание Literarni noviny, Украина здесь ни при чем – западные компании как торговали с Москвой, так и продолжают это делать, игнорируя антироссийские санкции.

Захар Прилепин: В России больше свободы, чем в Англии и Франции

В России можно говорить и писать такие вещи, за которые на Западе немедленно попадешь в тюрьму. Это касается и самой жесткой критики высшего руководства страны, заявил писатель Захар Прилепин чешскому изданию. В интервью он напомнил, что сам много лет активно занимался оппозиционной деятельностью и до сих пор жив. То же справедливо и по отношению к другим оппонентам российской власти.