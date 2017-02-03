Liberté Politique: Путин укрепил позиции России от Крыма до Марокко

Вернув Крым в 2014 году, Владимир Путин заложил основы «новой средиземноморской политики», которую Россия успешно реализует в последние годы, пишет Liberté Politique. Москва уже заручилась поддержкой Сирии и Турции, в то время как Египет всё больше стремится к сближению. Теперь Путин смотрит в направлении Ливии и глубоководного порта в Тобруке, а также налаживает связи с Марокко, чтобы получить выход к Атлантическому океану, говорится в статье.