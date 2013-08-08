Lettera 43: Брексит может подтолкнуть Европу к сближению с Россией Если Евросоюзу не удастся решить внутренние проблемы и разногласия, которые привели к брекситу, то он действительно начнет распадаться. И это, несомненно, сыграет на руку России. Ведь ослабленная Европа может начать отказываться от трансатлантического сотрудничества в пользу сближения с Россией, считает Lettera 43. 28 июня 2016 Lettera 43

Lettera 43: Россияне выбились в чемпионы по смертельным селфи За этот год количество людей, погибших при попытке сделать селфи, превысило число жертв акул. При этом больше всего фатальных снимков сделали россияне, отмечает Lettera 43. 23 сентября 2015 Lettera 43

L43: Переговоры - последний шанс Украины избежать развала Если переговоры в Минске зайдут в тупик, война продолжится и Украина окончательно разделится надвое. Однако даже если встреча пройдет успешно, киевским властям придется соглашаться на предоставление автономии областям. Это ослабит позиции президента Порошенко и премьера Яценюка и в стране с новой силой начнется борьба за власть, уверено итальянское издание Lettera 43. 10 февраля 2015 Lettera 43

Lettera 43: В информационной войне России и Запада лгут и те, и другие Запад решил бороться с российской пропагандой ее же оружием, считает издание Lettera 43. Первой жертвой в этой информационной войне стала правда, поскольку обе стороны рассказывают лишь удобную для них версию событий. А правда, рассказанная наполовину - все равно та же ложь, уверено итальянское издание. 19 января 2015 Lettera 43

Lettera 43: Белье с Путиным защитит слабую женщину в мужском мире Австралийская девушка-дизайнер выпустила коллекцию нижнего белья с изображениями известных личностей, среди которых оказался и Владимир Путин. Как заявляет сама дизайнер, эта коллекция призвана поддержать идеи феминизма и придать сил девушкам «в мире, где правят мужчины». Между тем издание Lettera 43 пишет, что наибольшим спросом пользуется белье именно с фотографией российского лидера. 14 октября 2014 Lettera 43

Lettera 43: Стратегия Америки «идеальна», но и Путин не промах Мир находится в состоянии холодной войны по вине США, считает издание Lettera 43. Разжигая конфликт на Украине, Вашингтон ничем не рискует - ведь страдать придется Европе. Однако Россия не намерена мириться с таким положением дел. Более того, Владимир Путин перехватил инициативу и готов одержать победу. 3 сентября 2014 Lettera 43

Lettera 43: Поляки готовы стать алкоголиками назло России Ответные санкции России заставили польских производителей попросить правительство снять запрет на рекламу алкоголя. Так они надеются повысить продажи яблочного сидра и сохранить прибыль от производства яблок. Как отмечает итальянское издание Lettera 43, именно этот запрет позволил Польше существенно сократить количество заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. 18 августа 2014 Lettera 43

Лёня-барабанщик растрогал Италию Итальянское издание Lettera 43 пришло в восторг от выступления юного Лёни Шиловского. Барабанщик из России, которому едва исполнилось четыре года, с большим чувством исполнил партию из знаменитой оперетты Оффенбаха. 30 июля 2014 Lettera 43

Lettera 43: Украине пора заплатить за газ и перестать пенять на Москву Свои долги за газ Украина должна оплатить, и тот факт, что Киев ставит при этом какие-то условия - совершенный абсурд. Так считает итальянское издание Lettera 43, отмечая при этом, что Украине пора прекратить валить вину за все свои проблемы на Россию, если она действительно хочет стать европейским государством. 11 июля 2014 Lettera 43

Lettera 43: Выборы мэра Москвы стали показателем популярности Путина Результаты выборов мэра Москвы демонстрируют, что практически половина проголосовавших не доверяет кандидату от власти Сергею Собянину, пишет Lettera 43. Кроме этого, его главный оппонент Алексей Навальный уверен, что при подсчете голосов имели место нарушения. Так что оппозиционер не намерен довольствоваться «поражением с привкусом победы». 9 сентября 2013 Lettera 43