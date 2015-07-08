В нашумевшем спектакле Кирилла Серебренникова «Идиоты», поставленном по одноименному фильму Ларса фон Триера, героям приходится иметь дело с абсурдной действительностью «путинского тоталитарного режима». В интервью Les Inrocks, российский режиссер пожаловался на то, что публика стала иначе воспринимать его постановку. Если до «аннексии Крыма» сцена сожжения Кремля вызывала у зрителей смех, то теперь, попав под воздействие кремлевской пропаганды, они просто выходят из зала.

Екатерина Самуцевич готова стать француженкой

Участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич рассказала в интервью журналу Les Inrocks, что не откажется от французского гражданства, предложенного ей ранее партией зеленых Франции. В то же время более важным для себя активистка считает не получение гражданства, а продолжение борьбы как за права женщин, так и за освобождение двух других участниц скандальной группы.