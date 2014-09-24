Les Crises
LC: «Клоунада» Гелетея с ядерным ударом России позабавила не только Москву
Во время визита в Польшу министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что Россия нанесла ядерные удары по Украине из миномета «Тюльпан». Позднее он опроверг свое заявление и сообщил, что это журналист неверно истолковал его слова. Однако Гелетея уже высмеяли не только в России, но и на Украине, отмечает Les Crises. Подобные заявления «наспех назначенных министров» отлично показывают современную ситуацию на Украине, считает издание.
Французский публицист: В угрозах Европы в адрес России нет логики
Европа угрожает России новыми санкциями, если проведению выборов на Украине что-либо помешает. Но это то же самое, как если бы франкоязычных в Квебеке стали бы ущемлять, а санкции вводились бы против Франции, потому что она тоже говорит по-французски, пишет публицист Оливье Берюйе. По его мнению, логика отсутствует и в том, чтобы считать, что Путин стал бы развязывать гражданскую войну у своих границ.
Les Crises: Украинская «Свобода» не так хороша, как кажется в Париже
Несмотря на то, что депутаты Верховной Рады Украины от ультраправой партии «Свобода» не скрывают своих радикальных взглядов, французские чиновники и СМИ продолжают их поддерживать и даже покрывать, пишет французский публицист Оливье Берюйе в Les Crises. Чтобы развеять некоторые иллюзии и показать своим читателям истинный облик членов партии, Берюйе предлагает познакомиться с ними поближе.