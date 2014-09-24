LC: «Клоунада» Гелетея с ядерным ударом России позабавила не только Москву Во время визита в Польшу министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что Россия нанесла ядерные удары по Украине из миномета «Тюльпан». Позднее он опроверг свое заявление и сообщил, что это журналист неверно истолковал его слова. Однако Гелетея уже высмеяли не только в России, но и на Украине, отмечает Les Crises. Подобные заявления «наспех назначенных министров» отлично показывают современную ситуацию на Украине, считает издание. 24 сентября 2014 Les Crises

Французский публицист: В угрозах Европы в адрес России нет логики Европа угрожает России новыми санкциями, если проведению выборов на Украине что-либо помешает. Но это то же самое, как если бы франкоязычных в Квебеке стали бы ущемлять, а санкции вводились бы против Франции, потому что она тоже говорит по-французски, пишет публицист Оливье Берюйе. По его мнению, логика отсутствует и в том, чтобы считать, что Путин стал бы развязывать гражданскую войну у своих границ. 15 мая 2014 Les Crises