Французская журналистка: записывать Путина в диктаторы — «чересчур поспешно» Если журналистка Анн Нива и посвятила книгу России, то это для того, чтобы, проведя в России 10 лет, снова однажды сюда вернуться. В её книге уделяется внимание не закулисным интригам Кремля, а самой России — «от востока до запада». В интервью французскому изданию Le Télégramme Анн Нива рассказала, как живут в России, а также почему записывать Путина в диктаторы — «чересчур поспешно». 20 марта 2018 Le Télégramme

Экс-дипломат: Россия Западу не враг, а незаменимый союзник Владимир Путин не собирается возрождать Советский Союз, а все страхи перед Россией поддерживаются искусственным путём, уверен бывший советский дипломат, а ныне французский писатель Владимир Федоровский. Поэтому вместо того чтобы затевать новую холодную войну, Западу следует вместе с Россией дать отпор радикальному исламу, отметил аналитик в интервью Le Télégramme. 6 марта 2017 Le Télégramme

Le Télégramme: Фермеры Бретани в обход эмбарго накормили «Крузенштерн» Французские фермеры из Бретани провели необычную акцию в городе Брест, символически нарушив введенный Москвой запрет на ввоз европейских продуктов питания, сообщает Le Télégramme. По данным газеты, представители бретонского сельского хозяйства, выстроившись в цепочку, передали продукты питания на борт российского парусника «Крузенштерн», прибывшего в Брест для участия в Международном морском фестивале. 18 июля 2016 Le Télégramme

«Севастополь» отправился на свои первые испытания Второй корабль типа «Мистраль», заказанный Россией у Франции, готов на 96%, в связи с чем он вышел в море на свои первые испытания, сообщает Le Télégramme. Между тем, поставят ли его России, по-прежнему неизвестно, а другое судно - «Владивосток» - тем временем ждет своей участи на верфи, которой приходится платить около 2,5 миллионов евро в месяц за его содержание. 17 марта 2015 Le Télégramme

Эксперт: Если «Минск-2» провалится, то обвинят Францию и Германию Режим прекращения огня на Украине зависит от того, смогут ли Россия и США оказать достаточное давление на стороны конфликта, заявил профессор Рено Жирар в интервью французской газете Le Télégramme. По его мнению, если Минск-2 не будет соблюдаться, бывшие Советские республики обвинят Францию и Германию в слишком независимой от США позиции. 15 февраля 2015 Le Télégramme

Отъезд российских моряков без «Мистраля» огорчил французов Российские моряки вынуждены вернуться на родину без «Мистраля», сообщает газета Le Télégramme. По завершении обучения управлению военными кораблями «Мистраль» российским морякам так и не был передан корабль «Владивосток». Однако морякам удалось завоевать сердца жителей Сен-Назера, которые огорчены их отъездом. 19 декабря 2014 Le Télégramme

Профсоюз моряков обвинил Олланда в нанесении ущерба Франции Французский профсоюз моряков назвал решение президента страны отложить передачу «Мистралей» России признаком слабости. В официальном документе подчеркивается, что Франсуа Олланд хотел «понравиться США», но в результате нанес ущерб репутации Франции и поставил под угрозу рабочие места, пишет Le Télégramme. 3 декабря 2014 Le Télégramme

Писатель: Авторитарный Путин заставил Запад уважать Россию Из незаметного агента КГБ в ГДР Путин превратился в авторитарного лидера, который смог вернуть уважение к своей стране на Западе, пишет на страницах Le Télégramme бывший российский дипломат Владимир Федоровский. При этом президент России действует незаметно и размеренно, как и полагается «бывшему шпиону», отмечает автор статьи. 13 июля 2014 Le Télégramme