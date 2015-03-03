Le Progrès: Путин нейтрализует оппозицию в образе супергероя Придя на смену «опухшему от водки Ельцину», Владимир Путин создал принципиально другой образ лидера – мужественного и соблазнительного супергероя, который «мочит террористов в сортире», пишет Le Progrès. Чтобы укрепиться в этом образе, он «нейтрализует и запугивает оппозиционеров», а также ведет откровенную пропаганду, сея недоверие среди россиян, отмечает издание. 3 марта 2015 Le Progrès

Грачев: Немцов – побочная жертва войны на Украине По мнению бывшего пресс-секретаря Горбачева Андрея Грачева, Борис Немцов стал «побочной жертвой войны на Украине» и обострившейся «националистической истерии», раздутой Владимиром Путиным. Кроме того, в интервью Le Progrès Грачев заявил, что убийство оппозиционера, возможно, будет катализатором политических процессов, которые приведут к концу «феномена Путина». Особенно если президент использует его так же, как Сталин в свое время использовал смерть Кирова, подчеркнул он. 1 марта 2015 Le Progrès