Le Progrès
Le Progrès: Путин нейтрализует оппозицию в образе супергероя
Придя на смену «опухшему от водки Ельцину», Владимир Путин создал принципиально другой образ лидера – мужественного и соблазнительного супергероя, который «мочит террористов в сортире», пишет Le Progrès. Чтобы укрепиться в этом образе, он «нейтрализует и запугивает оппозиционеров», а также ведет откровенную пропаганду, сея недоверие среди россиян, отмечает издание.
Грачев: Немцов – побочная жертва войны на Украине
По мнению бывшего пресс-секретаря Горбачева Андрея Грачева, Борис Немцов стал «побочной жертвой войны на Украине» и обострившейся «националистической истерии», раздутой Владимиром Путиным. Кроме того, в интервью Le Progrès Грачев заявил, что убийство оппозиционера, возможно, будет катализатором политических процессов, которые приведут к концу «феномена Путина». Особенно если президент использует его так же, как Сталин в свое время использовал смерть Кирова, подчеркнул он.
Жан-Люк Меланшон об Украине: Были воры, стали нацисты
Попытки Запада включить Украину в НАТО - игра с огнем, предупреждает лидер французской «Левой партии» Жан-Люк Меланшон. Политику одинаково несимпатичны ни прежние, ни нынешние украинские власти, однако он признает, что у России в этой стране есть законные интересы.