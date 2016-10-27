Le Nouvel Économiste: Запад разучился понимать Россию После годов хаоса, что царил при Ельцине, Путин лишь хочет прекратить унижение страны и отвечает на попытки Вашингтона навязать свое видение в стратегических для России сферах, пишет Le Nouvel Économiste. Европа, в свою очередь, перестала понимать психологию россиян, и ситуация грозит перерасти в конфронтацию, как это было 40 лет назад во время холодной войны. 27 октября 2016 Le Nouvel Économiste

Французский экономист: Продление санкций не ослабит Россию, но навредит Европе Продлевая санкции против России и размещая войска НАТО у ее границ, Европа не добьется снижения напряженности, пишет Паскаль Лоро на сайте Le Nouvel Economiste. Автор статьи подчеркивает, что Москва никогда не откажется от Крыма, а коррумпированный Киев играет роль жертвы, чтобы выпрашивать деньги у западных друзей. 23 июня 2016 Le Nouvel Économiste