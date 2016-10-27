Le Nouvel Économiste
Le Nouvel Économiste: Запад разучился понимать Россию
После годов хаоса, что царил при Ельцине, Путин лишь хочет прекратить унижение страны и отвечает на попытки Вашингтона навязать свое видение в стратегических для России сферах, пишет Le Nouvel Économiste. Европа, в свою очередь, перестала понимать психологию россиян, и ситуация грозит перерасти в конфронтацию, как это было 40 лет назад во время холодной войны.
Французский экономист: Продление санкций не ослабит Россию, но навредит Европе
Продлевая санкции против России и размещая войска НАТО у ее границ, Европа не добьется снижения напряженности, пишет Паскаль Лоро на сайте Le Nouvel Economiste. Автор статьи подчеркивает, что Москва никогда не откажется от Крыма, а коррумпированный Киев играет роль жертвы, чтобы выпрашивать деньги у западных друзей.
Le Nouvel Économiste: Вашингтон смирился с силой Китая, но не России
США, по всей видимости, готовы разделить власть над Азией вместе с Китаем, пишет Le Nouvel Économiste. При этом Россию в Вашингтоне не хотят видеть в качестве одной из великих держав, отсюда и крайне жесткая риторика в адрес Москвы, отмечает французское издание.