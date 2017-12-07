Le Monde diplomatique: вмешательство России — от навязчивой идеи до паранойи Несмотря на то что после выборов в США не проходит ни дня без обвинений России во вмешательстве, доказательств данным утверждениям так и не появилось. Как пишет Le Monde diplomatique, в результате остались попраны все элементарные правила журналистской работы и эти обвинения оказались на пользу той части американского государственного аппарата, которая выступает против нормализации отношений с Москвой. 7 декабря 2017 Le Monde diplomatique

Le Monde Diplomatique: RT нарушил международное информационное равновесие RT обязан популярности в разных частях света своей редакционной политике, которая зачастую идёт вразрез с позицией местных СМИ и откровенно критична в отношении западных политиков, пишет Le Monde Diplomatique. Кроме того, по словам издания, российский телеканал мастерски овладел искусством оборачивать звучащие в его адрес обвинения в свою пользу. Это позволяет ему укреплять имидж «борца с истеблишментом» и привлекать внимание протестной аудитории. 17 апреля 2017 Le Monde diplomatique

MD: Отказ от протестов в пользу выборов расколол российскую оппозицию Накануне выборов в Государственную думу российская либеральная оппозиция так и не сумела создать коалицию, которая могла бы обеспечить ей большинство в нижней палате парламента, пишет французское издание Le Monde diplomatique. «Недавние уступки власти» стали для нее «чашей с отравленным вином» и способствовали ее расколу. 2 сентября 2016 Le Monde diplomatique