Le Matin: охране Тома Круза позавидовал бы и Путин Голливудский актёр Том Круз приехал в Париж, чтобы представить свой новый фильм «Мумия», однако из-за недавних терактов в Англии он предпочёл усилить свою охрану, сообщает Le Matin. Во Франции ради звезды перекрывали улицы, его окружали многочисленные телохранители на машинах с тонированными стёклами — «достойно главы государства», комментирует издание. 2 июня 2017 Le Matin

Le Matin: Россия оказалась «рассадником двойников» голливудских звезд Составляя подборку людей, копирующих знаменитостей, Le Matin обнаружила, что Россия – настоящий «рассадник двойников голливудских звезд». Не так давно интернет «взорвал» российский «лже-Ди Каприо» Роман Бурцев, а сейчас настала очередь ростовчанина Александра Падукова – «Джонни Деппа российского разлива». Кроме того, швейцарские журналисты обнаружили среди россиян двойников многих других знаменитостей, правда некоторые из них были «не в самой лучшей форме». 15 октября 2016 Le Matin

Российские истребители посеяли раздор между Швецией и Швейцарией После учебного налета самолетов российских ВВС Швеция решила инвестировать в свою оборонную сферу. Поэтому контракт на поставку Швейцарии шведских истребителей «Грипен» потерял для Стокгольма свою привлекательность, пишет швейцарский Le Matin. 29 августа 2013 Le Matin

Le Matin: С девушками из России лучше не шутить Российская девушка, дав жесткий отпор грабителю под объективами камер наблюдения, прославилась на всю страну. Об инциденте сообщает швейцарская газета Le Matin. 18 июля 2013 Le Matin

37 тысяч полицейских сделают Игры в Сочи безопасными Россия предпримет особые меры по обеспечению правопорядка и безопасности во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Объекты будут патрулировать 37 тысяч полицейских, а попасть на соревнования можно будет только после регистрации на интернет-сайте. 6 июля 2013 Le Matin

Каннский фестиваль «открыл» для зрителей Дарью Белову В рамках Каннского фестиваля прошла 52-я «Неделя критики». Россиянка Дарья Белова получила премию «Открытие» за фильм «Иди и играй», сообщает швейцарская газета Le Matin. 24 мая 2013 Le Matin