Le Marin: Российскую подлодку-шпиона «поймали за руку» у берегов Франции

Российской субмариной, которую французские военные засекли в январе в Бискайском заливе недалеко от собственной базы атомных подлодок, может оказаться БС-64 «Подмосковье», пишет Le Marin. И если это так, то в этом нет ничего удивительного, ведь все страны, располагающие подобными «судами-шпионами», следят друг за другом. Так что Россия «делала то же, что и все», но просто на этот раз ее «поймали за руку», утверждает ресурс.