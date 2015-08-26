LJI: Борясь с советским прошлым, Киев ударился в сталинизм Неудержимое стремление «подорвать влияние русского медведя» на Украине заставило Киев принять ряд поспешных и необдуманных решений, пишет Le Journal International. С целью очернить советский период и переписать историю украинские власти открыли «охоту на ведьм», прибегнув к мерам, достойным сталинских репрессий: уничтожение культурного наследия, нарушение свободы слова и союзов, а также наказание за инакомыслие. 26 августа 2015 Le Journal International

LJI: Москва – застывший во времени пережиток «бездушного коммунизма» После посещения Москвы у обозревателя Le Journal International сложилось неоднозначное впечатление. С одной стороны, ее восхитили архитектурные чудеса российской столицы. Но с другой - ее неприятно поразили пережитки коммунистической эпохи, укоренившиеся как во внешнем облике города, так и в политическом, социальном и экономическом устройстве всей страны. 10 августа 2015 Le Journal International

LJI: Кроме ОАЭ, никто не хочет помочь Киеву добиться мира оружием За всю историю международных конфликтов почти никому не удавалось добиться мирного урегулирования силовыми методами, пишет Le Journal International. Именно поэтому Запад отказал Петру Порошенко в предоставлении военной помощи для стабилизации ситуации на востоке Украины. Ни одно государство, за исключением ОАЭ, не решается в открытую поставлять Киеву оружие, боясь обострения конфликта. 22 июня 2015 Le Journal International