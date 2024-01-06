Le Dialogue

Январь 2024
Французский политик указал Le Dialogue на крах западной поддержки Киева

Украина постепенно теряет поддержку Запада, потому что её основной спонсор США не может сражаться на три фронта, заявил в интервью Le Dialogue глава Народного республиканского союза (UPR) Франсуа Асселино. По его словам, с начала спецоперации западные СМИ промывают мозги населению фейками о провалах российской армии и её устаревшем вооружении, тогда как в реальности «не Россия напала на Украину, а НАТО на Россию».

Показать еще