Французский политик указал Le Dialogue на крах западной поддержки Киева

Украина постепенно теряет поддержку Запада, потому что её основной спонсор США не может сражаться на три фронта, заявил в интервью Le Dialogue глава Народного республиканского союза (UPR) Франсуа Асселино. По его словам, с начала спецоперации западные СМИ промывают мозги населению фейками о провалах российской армии и её устаревшем вооружении, тогда как в реальности «не Россия напала на Украину, а НАТО на Россию».