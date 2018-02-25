Le Devoir
Le Devoir: чемпионат мира по футболу станет важнейшим событием для имиджа российского спорта
Зимние Олимпийские игры в Южной Корее подходят к концу, и впереди ждёт чемпионат мира по футболу, который будет иметь большую важность для имиджа российского спорта. Как отмечает Le Devoir, Россия на протяжении нескольких недель будет находиться под пристальным наблюдением международных СМИ в момент, когда российский спорт, находящийся на высоком уровне, «переживает кризис имиджа».
Le Devoir: За военной бравадой Путин скрывает проблемы в экономике
«Воинственная риторика» Путина призвана скрыть бедственное положение российской экономики, утверждает Le Devoir. Путин специально «создает военные кризисы», чтобы отвлечь внимание россиян от внутренних проблем, тогда как другие бывшие советские сателлиты смогли построить справедливую систему управления и эффективную экономику, которым Москва может только позавидовать. А сподвигло их на реформы вступление в НАТО и ЕС, поясняет газета.