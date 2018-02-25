Le Devoir: чемпионат мира по футболу станет важнейшим событием для имиджа российского спорта

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее подходят к концу, и впереди ждёт чемпионат мира по футболу, который будет иметь большую важность для имиджа российского спорта. Как отмечает Le Devoir, Россия на протяжении нескольких недель будет находиться под пристальным наблюдением международных СМИ в момент, когда российский спорт, находящийся на высоком уровне, «переживает кризис имиджа».