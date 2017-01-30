Le Dauphiné Libéré: на французском Монблане погиб российский лыжник В районе Монблана обнаружено тело 30-летнего россиянина, который вместе со своим отцом отправился туда кататься на лыжах, но попал в расщелину. Как сообщает Le Dauphiné Libéré, его отец также попал в расщелину, но остался невредим, хоть и пребывает в состоянии шока. 30 января 2017 Le Dauphiné Libéré

Le Dauphiné libéré: В хаосе на американских выборах виноват не Кремль Несмотря на то, что ФБР вновь начало расследование в отношении кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в связи с ее электронными письмами, Вашингтон по-прежнему обращает на это минимум внимания - зато постоянно напоминает всем о «российских хакерах», пишет на сайте Le Dauphiné libéré журналист Жиль Дебернарди. Вместе с тем, как полагает Дебернарди, главным возмутителем спокойствия в нынешней президентской гонке стали как раз американские службы, а вовсе не Кремль. 30 октября 2016 Le Dauphiné Libéré

Le Dauphiné Libéré: Путину невыгодно мириться с Западом По мнению эксперта Le Dauphiné Libéré, восхождению Владимира Путина немало поспособствовал иракский поход Джорджа Буша, в результате которого цены на нефть взлетели, и доходы России увеличились. Но после неудачной «перезагрузки» Барака Обамы, западных санкций и экономических неудач российскому лидеру стало выгодно поддерживать противостояние с Западом, чтобы отвлечь внимание общественного мнения от внутренних проблем. 25 июля 2016 Le Dauphiné Libéré

Le Dauphiné Libéré: Путин не силен в поп-музыке, его репертуар – военные марши По мнению обозревателя Le Dauphiné Libéré, победа Украины на Евровидении пришлась совсем некстати для Владимира Путина, который явно эстрадным песням предпочитает военные марши. Песня украинской исполнительницы открыла европейцам глаза на ситуацию в Крыму и на Украине как раз в тот момент, когда Москва уже готовилась пойти на мировую с «хмурыми европейскими депутатами». 16 мая 2016 Le Dauphiné Libéré