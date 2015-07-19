Le Blog Finance: Грузины протестуют не из-за Южной Осетии, а из-за нефти

Тбилиси обвиняет Москву в том, что российские пограничники якобы передвинули пограничные столбы на границе между Грузией и Южной Осетией. Однако, пишет Le Blog Finance, дело, скорее всего, в участке нефтепровода Баку-Супса, который частично проходит по подконтрольной России территории. Длина этого отрезка всего около километра, и расположен он под землей. Но французское издание полагает, что Москва может нарушить его работу, просто чтобы показать Западу небезопасность всех его проектов в регионе.