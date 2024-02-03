Las Vegas Review-Journal: Байден сделал подарок Путину, запретив экспорт природного газа

Президент США Джо Байден объявил о приостановке выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа в страны, которые не являются участниками Соглашения о свободной торговле. Тем самым он хочет решить проблему выбросов углекислого газа, пишет Las Vegas Review-Journal. Но странам всё равно нужно топливо, поэтому они будут в таком случае закупать его у России и Катара или перейдут на уголь, что ещё хуже.