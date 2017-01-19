La Voix du Nord: бельгиец поборол ожирение и теперь бросит вызов России

36-летний Крис из Бельгии сумел победить свой лишний вес, стать профессиональным велосипедистом и теперь готовится принять участие в масштабной гонке Red Bull Trans-Siberian Extreme, участники которой должны будут проехать от Москвы до Владивостока, пишет La Voix du Nord. Сейчас бельгиец активно тренируется, но портал предупреждает, что перед встречей с российскими холодами чересчур увлекаться похудением не стоит.