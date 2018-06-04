В преддверии чемпионата мира по футболу во всём мире заметно увеличился интерес к изучению русского языка, отмечает La Vie éco. Болельщики хотят проникнуться духом соревнования, и потому в соцсетях расходятся записи с самыми употребляемыми выражениями на русском языке, а в России, наоборот, в общественных местах установили обозначения на английском.

La Vie éco: Россия хочет привлечь больше туристов благодаря ЧМ-2018

Несмотря на серьёзный потенциал в плане туризма, России «не хватает маркетинга» в этой области — и российские власти рассчитывают, что с этим им поможет предстоящий Чемпионат мира по футболу, пишет La Vie éco. Как подчёркивается в материале издания, Москва уже предприняла ряд мер для стимулирования туризма во время турнира.