Сноуден: Именно США заперли меня в России В интервью каналу La Sexta разоблачитель АНБ Эдвард Сноуден заявил, что изначально не планировал оставаться в России, а хотел отправиться в Исландию и попросить там убежища. Но когда он летел в Москву, американское правительство аннулировало его паспорт, поэтому ему пришлось остаться здесь. «Мое правительство критикует меня за то, что я нахожусь в России, однако именно оно заперло меня здесь», – подчеркнул Сноуден. 14 марта 2016 La Sexta

Новогодняя «декада ужаса» парализовала Россию Главный санитарный врач РФ считает зимние праздники настоящим испытанием для россиян. По его словам, в эту «декаду ужаса» предоставленные самим себе граждане начинают, среди всего прочего, злоупотреблять спиртными напитками, сообщает испанский телеканал laSexta. 2 января 2013 La Sexta

Откровения «русского каннибала» Полиция Мурманска задержала маньяка-людоеда. Телеканал laSexta сообщает, что арестованный молодой человек с детства имел каннибальские наклонности. После ареста людоед хладнокровно и со всеми подробностями рассказал сотрудникам полиции о своем преступлении. 31 августа 2011 La Sexta

Голая неправда подруги Роналду Ирина Шейк, известная российская топ-модель и подруга звезды футбола Роналду, подает в суд на журнал GQ. Девушка утверждает, что фотографы издания с помощью ретуши лишили ее одежды. 25 ноября 2010 La Sexta

«Поле боя» - Россия Лидер чеченских боевиков Доку Умаров взял на себя ответственность за два взрыва в метро, которые произошли в понедельник, сообщил телеканал lasexta|Noticias. 1 апреля 2010 La Sexta

Вторая террористка промахнулась По заявлению спецслужб, целью второй смертницы была, скорее всего, другая станция, на которой находится здание МВД. Подробности - в репортаже телеканала La Sexta. 30 марта 2010 La Sexta