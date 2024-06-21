La Razón

Июнь 2024
«Беспрецедентная мера» — La Razón о планах Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор

Финляндия, Норвегия и Швеция идут на беспрецедентный шаг: они договорились создать военно-транспортный коридор из-за угрозы со стороны России, сообщает La Razón. Как отмечается в статье, этот проект стал возможен благодаря недавнему вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Обозреватель La Razón: украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен мир, а не оружие

Зеленский, несмотря на проигранный в результате неудачного контрнаступления конфликт, вместо попыток добиться мира продолжает просить деньги и оружие, пишет обозреватель La Razón Луис Мария Ансон. Однако украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен настоящий мир, пусть даже за счёт уступки территорий.

La Razón: предупреждение Путина посеяло страх на Западе

Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, пишет La Razón. «Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — говорится в статье.

La Razón: вакуум власти в конгрессе не позволяет США помогать Киеву и Израилю

Администрация Байдена, несмотря на заявленное намерение выделить крупный пакет дополнительной помощи Киеву и Израилю, пока не может этого сделать из-за вакуума власти в конгрессе США, сообщает La Razón. В частности, работе палаты представителей мешают разногласия внутри Республиканской партии, из-за которых конгрессмены до сих пор не могут выбрать спикера нижней палаты конгресса, говорится в статье.

La Razon: стюардесса рассказала, как выталкивала пассажиров, спасая им жизни

Бортпроводница совершившего аварийную посадку в Шереметьево самолёта Superjet-100 Татьяна Касаткина рассказала, как проходила эвакуация. По её словам, людей приходилось буквально выталкивать из горящего салона. Пассажиры признают: они остались в живых именно благодаря действиям бортпроводников, отмечает La Razon.

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