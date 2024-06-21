La Razón
Финляндия, Норвегия и Швеция идут на беспрецедентный шаг: они договорились создать военно-транспортный коридор из-за угрозы со стороны России, сообщает La Razón. Как отмечается в статье, этот проект стал возможен благодаря недавнему вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Зеленский, несмотря на проигранный в результате неудачного контрнаступления конфликт, вместо попыток добиться мира продолжает просить деньги и оружие, пишет обозреватель La Razón Луис Мария Ансон. Однако украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен настоящий мир, пусть даже за счёт уступки территорий.
Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, пишет La Razón. «Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — говорится в статье.
Администрация Байдена, несмотря на заявленное намерение выделить крупный пакет дополнительной помощи Киеву и Израилю, пока не может этого сделать из-за вакуума власти в конгрессе США, сообщает La Razón. В частности, работе палаты представителей мешают разногласия внутри Республиканской партии, из-за которых конгрессмены до сих пор не могут выбрать спикера нижней палаты конгресса, говорится в статье.
Бортпроводница совершившего аварийную посадку в Шереметьево самолёта Superjet-100 Татьяна Касаткина рассказала, как проходила эвакуация. По её словам, людей приходилось буквально выталкивать из горящего салона. Пассажиры признают: они остались в живых именно благодаря действиям бортпроводников, отмечает La Razon.