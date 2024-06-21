«Беспрецедентная мера» — La Razón о планах Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор Финляндия, Норвегия и Швеция идут на беспрецедентный шаг: они договорились создать военно-транспортный коридор из-за угрозы со стороны России, сообщает La Razón. Как отмечается в статье, этот проект стал возможен благодаря недавнему вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. 21 июня 2024 La Razón

Обозреватель La Razón: украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен мир, а не оружие Зеленский, несмотря на проигранный в результате неудачного контрнаступления конфликт, вместо попыток добиться мира продолжает просить деньги и оружие, пишет обозреватель La Razón Луис Мария Ансон. Однако украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен настоящий мир, пусть даже за счёт уступки территорий. 19 марта 2024 La Razón

La Razón: предупреждение Путина посеяло страх на Западе Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, пишет La Razón. «Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — говорится в статье. 1 марта 2024 La Razón

La Razón: вакуум власти в конгрессе не позволяет США помогать Киеву и Израилю Администрация Байдена, несмотря на заявленное намерение выделить крупный пакет дополнительной помощи Киеву и Израилю, пока не может этого сделать из-за вакуума власти в конгрессе США, сообщает La Razón. В частности, работе палаты представителей мешают разногласия внутри Республиканской партии, из-за которых конгрессмены до сих пор не могут выбрать спикера нижней палаты конгресса, говорится в статье. 25 октября 2023 La Razón