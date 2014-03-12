La Règle du Jeu
Бернар-Анри Леви: Российский Крым похоронит равновесие в Европе
По мнению французского писателя и журналиста Бернара-Анри Леви присоединение Крыма к России может породить настоящую ударную волну, которая расшатает казавшиеся незыблемыми границы в Европе и похоронит равновесие на всем континенте. Как считает Леви, вооружившиеся таким прецедентом испанские и французские баски могут потребовать объединения, а трансильванские венгры, македонские албанцы и болгарские турки возьмут этот пример за основу и тоже захотят сменить страну.
La Règle du Jeu: Майдан стал новой площадью Тяньаньмэнь
Кровь, пролитая в Киеве, напоминает о событиях на площади Тяньанмэнь в Пекине в 1989 году, пишет на страницах La Règle du Jeu философ и писатель Бернар-Анри Леви. По его словам, там, как и в Китае, «варварская солдатня хладнокровно сражается с мирными демонстрантами». И за всем этим видна рука «русского медведя», который хозяйничает в этой части Европы.
Французский философ: Сирия - последняя подпорка российского колосса
Россия упрямо пытается сохранить последний островок былого влияния в мире - Сирию, пишет французский философ Бернар-Анри Леви на страницах La Règle du Jeu. Однако «колосс на глиняных ногах» может пожертвовать старым союзником в обмен на гарантии спокойствия на Олимпиаде в Сочи.