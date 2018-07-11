La Presse: Трюдо заверил, что кроме Трампа никто в НАТО не будет защищать Россию Перед саммитом стран НАТО, который пройдёт в Брюсселе, премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал Дональда Трампа за его пророссийские высказывания. Трюдо заметил, что союзники не станут на встрече слушать рассуждения американского президента в поддержку России, а, наоборот, смогут обновить свои обязательства перед альянсом. 11 июля 2018 La Presse canadienne

Французская публицистка западным СМИ: Россия — это больше, чем Путин Западные СМИ в своих материалах о России предпочитают сосредотачиваться на образе Владимира Путина, представляя его злодеем, и не замечают раскинувшейся за его спиной страны размером с континент и её народа, сетует французский публицист и автор книги о России Анна Нива. Журналистка, собравшая в своей книге свидетельства самых разных жителей России, призывает коллег отказаться от упрощённых представлений об этой стране. 8 мая 2018 La Presse canadienne

«Как в далёком космосе»: канадский журналист рассказал о «празднике патриотизма» у гостеприимных русских Хотя Россию не допустили до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, в её южнокорейском Доме спорта рады всем гостям, пишет Ив Буавер из La Presse. Стоит зайти — и сразу попадаешь на «большой праздник патриотизма и спорта». Там есть место и матрёшкам, и самоварам, и российским спортивным звёздам — эти люди «не нуждаются в уроках проведения вечеринок», признаёт журналист. 16 февраля 2018 La Presse canadienne

Трюдо: Россия и Китай играют «важную роль» в разрядке напряжённости на Корейском полуострове На следующей неделе в Ванкувере состоится встреча глав МИД более 20 стран, которая направлена на применение «дипломатических усилий для более мирного, процветающего и свободного от ядерного оружия будущего на Корейском полуострове». Несмотря на то что Россия и Китай отклонили приглашение на встречу, они, по словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, играют «важную роль» в разрядке напряжённости на Корейском полуострове. 14 января 2018 La Presse canadienne

Канадский лыжник объяснил свои победы на Кубке мира отсутствием россиян На недавних соревнованиях, прошедших в рамках Кубка мира по лыжным гонкам, канадцы одержали ряд неожиданных побед, пишет La Presse Canadienne. По мнению лыжника Алекса Харви, такой успех обусловлен как хорошей подготовкой канадских спортсменов, так и отсутствием российских атлетов, дисквалифицированных из-за допинга. 2 февраля 2017 La Presse canadienne

La Presse: Канада страдает от «классического шпионажа» со стороны России Сотрудники Канадской службы разведки и безопасности уверены в том, что Россия и Китай пытаются похитить важные военные, политические и промышленные секреты Канады, сообщает La Presse Canadienne. Так что сейчас Оттаве приходится иметь дело не только с проблемой джихадистского экстремизма, но и с угрозами «классического шпионажа», которые никуда не делись со времен окончания холодной войны. 22 ноября 2016 La Presse canadienne

La Presse: Москва и Оттава «обменялись ударами» в ООН Министр иностранных дел Канады Стефан Дион и постпред России при ООН Виталий Чуркин обменялись критическими замечаниями во время проведенной в четверг по инициативе Оттавы встречи Генассамблеи ООН, посвященной сирийскому конфликту, пишет La Presse. Глава дипломатического ведомства Канады потребовал от Москвы прекратить авиационную кампанию в сирийском Алеппо, а господин Чуркин в ответ усомнился в готовности канадского правительства противостоять действующим в регионе террористическим группировкам. 21 октября 2016 La Presse canadienne

Политолог: Бояться российских ударов из Ирана не стоит Тот факт, что Россия уже два дня наносит авиаудары по сирийским повстанцам с иранской базы, встревожил многих на Западе, однако поводов для беспокойства в этом не так уж много, пишет на страницах La Presse канадский политолог Ян Брео. По мнению Брео, России вряд ли удастся в действительности стать главным игроком в Сирии, поскольку США и их союзники по-прежнему значительно превосходят ее в военном и экономическом плане. 21 августа 2016 La Presse canadienne

La Presse: В США повторился «Уотергейт», только с участием России По мнению обозревателя La Presse Canadienne, недавний взлом электронной почты Демократической партии США правомерно сравнить со знаменитым Уотергейтским скандалом, только на этот раз в шпионаже обвиняется Россия. Кроме того, со времен Ричарда Никсона изменились и сами методы слежки: сегодня основные и наиболее ожесточенные бои ведутся в сфере информационных технологий. 28 июля 2016 La Presse canadienne

La Presse: Обломки российской ракеты обошли стороной канадский заповедник Канадские власти были обеспокоены тем, что, по некоторым расчетам, обломки российской ракеты-носителя с остатками ядовитого топлива должны упасть в воды заповедной территории в Арктике неподалеку от Канады. Они пристально наблюдали за пуском, но никакого загрязнения в итоге не обнаружили, пишет La Presse. 6 июня 2016 La Presse canadienne