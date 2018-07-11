La Presse canadienne
La Presse: Трюдо заверил, что кроме Трампа никто в НАТО не будет защищать Россию
Перед саммитом стран НАТО, который пройдёт в Брюсселе, премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал Дональда Трампа за его пророссийские высказывания. Трюдо заметил, что союзники не станут на встрече слушать рассуждения американского президента в поддержку России, а, наоборот, смогут обновить свои обязательства перед альянсом.
Французская публицистка западным СМИ: Россия — это больше, чем Путин
Западные СМИ в своих материалах о России предпочитают сосредотачиваться на образе Владимира Путина, представляя его злодеем, и не замечают раскинувшейся за его спиной страны размером с континент и её народа, сетует французский публицист и автор книги о России Анна Нива. Журналистка, собравшая в своей книге свидетельства самых разных жителей России, призывает коллег отказаться от упрощённых представлений об этой стране.
«Как в далёком космосе»: канадский журналист рассказал о «празднике патриотизма» у гостеприимных русских
Хотя Россию не допустили до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, в её южнокорейском Доме спорта рады всем гостям, пишет Ив Буавер из La Presse. Стоит зайти — и сразу попадаешь на «большой праздник патриотизма и спорта». Там есть место и матрёшкам, и самоварам, и российским спортивным звёздам — эти люди «не нуждаются в уроках проведения вечеринок», признаёт журналист.
Трюдо: Россия и Китай играют «важную роль» в разрядке напряжённости на Корейском полуострове
На следующей неделе в Ванкувере состоится встреча глав МИД более 20 стран, которая направлена на применение «дипломатических усилий для более мирного, процветающего и свободного от ядерного оружия будущего на Корейском полуострове». Несмотря на то что Россия и Китай отклонили приглашение на встречу, они, по словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, играют «важную роль» в разрядке напряжённости на Корейском полуострове.
Канадский лыжник объяснил свои победы на Кубке мира отсутствием россиян
На недавних соревнованиях, прошедших в рамках Кубка мира по лыжным гонкам, канадцы одержали ряд неожиданных побед, пишет La Presse Canadienne. По мнению лыжника Алекса Харви, такой успех обусловлен как хорошей подготовкой канадских спортсменов, так и отсутствием российских атлетов, дисквалифицированных из-за допинга.
La Presse: Канада страдает от «классического шпионажа» со стороны России
Сотрудники Канадской службы разведки и безопасности уверены в том, что Россия и Китай пытаются похитить важные военные, политические и промышленные секреты Канады, сообщает La Presse Canadienne. Так что сейчас Оттаве приходится иметь дело не только с проблемой джихадистского экстремизма, но и с угрозами «классического шпионажа», которые никуда не делись со времен окончания холодной войны.
La Presse: Москва и Оттава «обменялись ударами» в ООН
Министр иностранных дел Канады Стефан Дион и постпред России при ООН Виталий Чуркин обменялись критическими замечаниями во время проведенной в четверг по инициативе Оттавы встречи Генассамблеи ООН, посвященной сирийскому конфликту, пишет La Presse. Глава дипломатического ведомства Канады потребовал от Москвы прекратить авиационную кампанию в сирийском Алеппо, а господин Чуркин в ответ усомнился в готовности канадского правительства противостоять действующим в регионе террористическим группировкам.
Политолог: Бояться российских ударов из Ирана не стоит
Тот факт, что Россия уже два дня наносит авиаудары по сирийским повстанцам с иранской базы, встревожил многих на Западе, однако поводов для беспокойства в этом не так уж много, пишет на страницах La Presse канадский политолог Ян Брео. По мнению Брео, России вряд ли удастся в действительности стать главным игроком в Сирии, поскольку США и их союзники по-прежнему значительно превосходят ее в военном и экономическом плане.
La Presse: В США повторился «Уотергейт», только с участием России
По мнению обозревателя La Presse Canadienne, недавний взлом электронной почты Демократической партии США правомерно сравнить со знаменитым Уотергейтским скандалом, только на этот раз в шпионаже обвиняется Россия. Кроме того, со времен Ричарда Никсона изменились и сами методы слежки: сегодня основные и наиболее ожесточенные бои ведутся в сфере информационных технологий.
La Presse: Обломки российской ракеты обошли стороной канадский заповедник
Канадские власти были обеспокоены тем, что, по некоторым расчетам, обломки российской ракеты-носителя с остатками ядовитого топлива должны упасть в воды заповедной территории в Арктике неподалеку от Канады. Они пристально наблюдали за пуском, но никакого загрязнения в итоге не обнаружили, пишет La Presse.
La Presse: Российские хоккеисты «пиарят» Путина из чувства патриотизма
Многие известные российские хоккеисты, играющие за клубы НХЛ, публично поддерживают Владимира Путина, несмотря на его плохую репутацию на Западе, пишет La Presse Canadienne. По мнению писателя Матье Буавена-Шуинара, это связано с тем, что в России страна и президент воспринимаются как единое целое и, надевая футболки с изображением Путина, спортсмены хотят продемонстрировать свою любовь к России.