La Padania
Итальянский политик: Торговая война с Россией губит Европу
Лидер итальянской оппозиции Маттео Сальвини считает, что сейчас в ЕС царит «хаос и деградация». Он уверен, что Европа жертвует интересами отдельных стран ради своей «безрассудной» политики. Ярким ее примером может служить губительная торговая война с Россией, отмечает издание La Padania.
Итальянский губернатор не рад «заразным» американцам
Глава итальянского региона Венето Лука Дзайа выразил недовольство тем фактом, что американские военные проходят карантин от Эболы в Италии, а не у себя на родине. Он считает такое решение неуважительным по отношению к итальянцам, сообщает La Padania. Издание также отмечает, что лихорадка, возможно, уже добралась и до России.
Итальянский губернатор: Не променяем дружбу с Россией на прихоти Рима
Губернатор итальянской области Венето назвал санкции против России «прихотью» итальянского правительства. Он заявил, что не готов пожертвовать «великолепным российским рынком», и пообещал в скором времени принять «чрезвычайные меры», чтобы регион смог и дальше экспортировать свою продукцию в Россию.