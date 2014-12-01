Итальянский политик: Торговая война с Россией губит Европу Лидер итальянской оппозиции Маттео Сальвини считает, что сейчас в ЕС царит «хаос и деградация». Он уверен, что Европа жертвует интересами отдельных стран ради своей «безрассудной» политики. Ярким ее примером может служить губительная торговая война с Россией, отмечает издание La Padania. 1 декабря 2014 La Padania

Итальянский губернатор не рад «заразным» американцам Глава итальянского региона Венето Лука Дзайа выразил недовольство тем фактом, что американские военные проходят карантин от Эболы в Италии, а не у себя на родине. Он считает такое решение неуважительным по отношению к итальянцам, сообщает La Padania. Издание также отмечает, что лихорадка, возможно, уже добралась и до России. 29 октября 2014 La Padania