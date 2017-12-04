La Nación
Быстрый интернет, бюрократия, белые ночи: La Nación рассказала аргентинцам, что их ждёт на ЧМ-2018 в России
Россия со своей бурной историей иногда приводит людей в замешательство, пишет La Nación. Поэтому издание решило рассказать своим аргентинским читателям, желающим поехать на ЧМ-2018 по футболу, о 12 моментах, которые следует знать, отправляясь в эту страну.
La Nacion: Маргарита Симоньян, молодая хозяйка российской пропаганды
«Зелёные глаза, ангельское лицо, ярко выраженная склонность к экзотичности», — так описывает журналист La Nacion главного редактора RT Маргариту Симоньян. Именно эта «красивая светлоглазая брюнетка является ключевой деталью пропагандистской машины Москвы», а западные разведслужбы в один голос называют её «самой опасной журналисткой планеты».
Nacion: Путин надеется, что новые власти Аргентины продолжат курс на сближение
В ходе телемоста с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер Владимир Путин выразил надежду на то, что новое руководство этой южноамериканской страны продолжит курс на сближение с Россией, пишет La Nacion. При этом издание отмечает, что выборы новых аргентинских властей состоятся в воскресенье, 25 октября.
La Nacion: Аргентина просит превратить БРИКС в БРИКСА
Аргентинский лидер Кристина Фернандес де Киршнер обратилась к экс-президенту Бразилии с просьбой помочь ее стране присоединиться к БРИКС и добавить еще одну букву к названию этого международного союза, сообщает La Nacion. Она также выразила надежду, что в эту группу позднее войдут и другие развивающиеся страны, говорится в статье.
Nacion: Москва опасается, что Аргентина повернется к России спиной
В 2016 году в Аргентине пройдут президентские выборы, однако уже сейчас в Буэнос-Айресе начались споры по поводу подписанных недавно соглашений с Москвой, сообщает La Nación. Как отмечает издание, российская сторона опасается, что в договоренности будут внесены «непредвиденные коррективы». А некоторые кандидаты уже заявляют, что в случае своей победы пересмотрят отношения Аргентины с Россией.
La Nacion: Преемнику Киршнер придется соблюдать ее договоры с Москвой
Чем ближе выборы в Аргентине, тем ожесточеннее споры о том, станет ли новый президент выполнять все соглашения с Россией, которые успела заключить Кристина Киршнер. Этот вопрос стал чуть ли не главной темой предвыборной гонки, пишет La Nacion. По мнению экспертов, проще будет придерживаться всех договоренностей, однако в Аргентине здравый смысл не всегда берет верх над эмоциями, отмечает автор.
La Nacion: У России к инновациям латиноамериканская страсть
Многие в России не хотят больше зависеть от экспорта сырья и вкладывают немало усилий в развитие инноваций, сообщает La Nacion. Как и в Аргентине, на Урале и в других местах привыкли начинать дело с нуля и часто создают прочные, но не очень красивые с виду товары. Но – лиха беда начало, рассуждает аргентинская газета.
Гринвальд: США должны молиться, чтобы со Сноуденом ничего не случилось
У Эдварда Сноудена столько информации, что он может за одну минуту нанести США колоссальный вред. Более того, некоторые люди в различных уголках мира имеют доступ к его архиву, и если с разоблачителем что-то случится, эти документы будут опубликованы. Об этом в интервью La Nación рассказал журналист Гленн Гринвальд.