La Informacion
La Informacion: Саудовская Аравия обошла Россию по военным расходам
Военные расходы России в 2015 году составили более 66 миллиардов долларов, и по этому показателю она заняла четвертое место в мире, сообщает La Informacion со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира. А на первом, втором и третьем местах по затратам на оборону оказались соответственно США, Китай и Саудовская Аравия, говорится в статье.
Лавров потребовал от ОБСЕ содействия в освобождении российских журналистов
ОБСЕ следует срочно задействовать все свои возможности для немедленного освобождения российских журналистов, задержанных на Украине. Соответствующее обращение в организацию сделал глава российского МИДа Сергей Лавров, пишет La Informacion. Испанское издание сообщает, что накануне сотрудников канала Lifenews задержали под Краматорском войска самопровозглашенных властей в Киеве.