La Informacion: Саудовская Аравия обошла Россию по военным расходам

Военные расходы России в 2015 году составили более 66 миллиардов долларов, и по этому показателю она заняла четвертое место в мире, сообщает La Informacion со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира. А на первом, втором и третьем местах по затратам на оборону оказались соответственно США, Китай и Саудовская Аравия, говорится в статье.