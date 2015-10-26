La Gaceta: Пока Москва и Вашингтон делят Украину, страдает Европа Восточная Украина уже готова изменить мировую геополитическую карту ради сближения с Россией. Для Москвы это станет очередным шагом к главной цели – восстановлению советского пространства. Вашингтон всеми силами пытается ей помешать, но из-за разрушительной внешней политики последних лет никто уже не хочет видеть его своим «хозяином». От украинского кризиса страдают и европейцы, но их «не слышит ни Вашингтон, ни Москва», пишет Хавьер Эспарса для La Gaceta. 26 октября 2015 La Gaceta

La Gaceta: Запад душит Россию, чтобы сохранить однополярный мир Как отмечает La Gaceta, «евроамериканскому альянсу» удалось нейтрализовать Россию. При этом, по мнению испанского издания, жесткие санкции против Москвы Запад вводит прежде всего из-за того, что российские власти придерживаются своей собственной стратегии, а также из-за того, что Кремль противится однополярному миру, предлагаемому США, и выступает за мир многополярный. 14 сентября 2014 La Gaceta